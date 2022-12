Aktien New York: Leichte Gewinne im Dow Jones

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der letztlich schwachen Vorwoche hat der Dow Jones Industrial am Montag etwas zugelegt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch wagen sich die Anleger allerdings nicht allzu weit vor. Dies machte sich vor allem in Technologiewerten bemerkbar.

Der Dow lag nach der ersten Handelsstunde mit 0,6 Prozent im Plus bei 33 670 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um ein Viertelprozent auf 3944 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 büßte derweil nach zwischenzeitlichen Gewinnen wieder 0,1 Prozent ein auf 11 552 Punkte./ag/jha/