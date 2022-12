Bitcoin Kurs unter 17.000 Dollar – Anleger bekommen kalte Füße – die Gründe

Der Bitcoin Kurs notiert zu Beginn der drittletzten Handelswoche des Jahres 2022 wieder unter der psychologischen Marke von 17.000 Dollar. Der Respekt vor Veröffentlichung bedeutender Wirtschaftsdaten und der US-Notenbanksitzung ist offensichtlich zu groß. Niemand möchte auf dem falschen Fuß erwischt werden.

Eine Bitcoin-Einheit kostet am Montagmorgen zunächst 16.900 Dollar, was einem Verlust von rund 1,50 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht.

Veröffentlichung der US-Inflationsdaten im Fokus – Furcht vor der Fed

Wenn es am Dienstag zur Veröffentlichung (14:30 Uhr) neuer Inflationsdaten für den US-Sektor kommt, dürften Börsianer die Luft anhalten. Die Entwicklung gilt als ein maßgeblicher Einflussfaktor in Bezug auf die Fortsetzung der zukünftigen US-Geldpolitik. Nachdem die Teuerung inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel im Oktober bei 7,7 Prozent lag, wird für den November Schätzungen zufolge mit einem Rückgang auf 7,3 Prozent gerechnet. Sollte sich der Preisdruck weiter rückläufig gestalten, dürfte dies die Zinssorgen möglicherweise drosseln und somit riskanten Anlageklassen tendenziell in die Karten spielen.