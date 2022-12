Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Zinsen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Freitag hatte er 0,7 Prozent höher bei 14.370,72 Punkten geschlossen. In der alten Woche waren Europas Börsen mit Blick auf anstehende Zinsentscheide weitgehend auf Richtungssuche. Die Währungshüter aus den USA, der Euro-Zone und Großbritannien entscheiden in den nächsten Tagen darüber, wie hoch sie die Zinsen im Kampf gegen die ausufernde Teuerung schrauben wollen.

Am Wochenbeginn stehen bei den Konjunkturdaten die Schätzungen zum britischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) sowie Zahlen zur Kreditvergabe und zum Kreditwachstum in China im Fokus der Börsianer. Bei den Unternehmen liegen Halbjahreszahlen des Uhrenhändlers Watches of Switzerland vor.

Am Landgericht München wird der Wirecard-Prozess fortgesetzt. Dort soll der Verteidiger des Wirecard-Vorstandschefs Markus Braun eine Stellungnahme abgeben. Außerdem werden Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck beim Jahresempfang des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft auftreten. In den Reden dürfte das Verhältnis zu Russland nach dem Angriff auf die Ukraine eines der Themen sein.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.370,72

Dax-Future

14.299,00

EuroStoxx50

3.942,62

EuroStoxx50-Future

3.920,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.476,46 -0,9 Prozent

Nasdaq

11.004,62 -0,7 Prozent

S&P 500

3.934,38 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

27.842,33 -0,2 Prozent

Shanghai

3.186,04 -0,7 Prozent

Hang Seng

19.502,99 -2,0 Prozent

