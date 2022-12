Marktbreite Deutschland, Europa, USA - Objektive Auswertung: Wende zum Besseren?

Dem elementaren Vorteil der Technischen Analyse – schnell viele Aktien untersuchen zu können – tragen wir unterjährig regelmäßig noch auf andere Art und Weise Rechnung. So führen wir cirka einmal pro Monat eine objektive Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tages-Linie und der Relativen Stärke (Levy) im „HSBC Daily Trading“ durch. Dabei überprüfen wir, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich – gemessen an den drei o. g. Kriterien – in einem Haussetrend befinden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert von größer als 1 dienen dabei als Maßstäbe. Mit Blick auf die nebenstehende Tabelle dürfen wir eine wesentliche Verbesserung im Verlauf des 4. Quartals festhalten. Während für Deutschland an der Schwelle zu einem neuen Aufwärtstrend gekratzt wird, sind Europa und die USA bereits einen Schritt weiter. Erstmals seit langem befinden sich gemäß dieser objektiven Auswertung die Mehrzahl der europäischen bzw. der amerikanischen Standardwerte im Aufwärtsmodus. Diese Erkenntnis sorgt für einen echten Knalleffekt!

Marktbreite Deutschland, Europa, USA (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

