Ölpreise nehmen Talfahrt wieder auf – China-Sorgen im Blick

Die Ölpreise haben ihre jüngste Talfahrt zu Wochenbeginn zunächst weiter fortgesetzt. Der jüngste Optimismus rund um Lockerungen der Corona-Restriktionen in der Volksrepublik ist nun wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen. Neben der COVID-19-Thematik haben Anleger in dieser Woche zahlreiche Wirtschaftsnachrichten im Blick.

Ein Fass der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligt sich um rund ein Prozent auf 70,60 Dollar je Barrel.

Corona-Sorgen schnellen erneut hoch – Furcht vor Konjunkturabschwung

Die Furcht vor einer größeren Infektionswelle in China und den damit im Zusammenhang stehenden negativen Konsequenzen für die chinesische Wirtschaft hat am Montag für Unbehagen am Ölmarkt gesorgt. Nachdem die chinesische Regierung von ihrer „Null-Covid-Strategie“ am vergangenen Mittwoch weitgehend abgerückt war, kommt es Medienberichten zufolge in Metropolen wie etwa Peking oder Guangzhou zu einem größeren Ansturm von Infizierten in Krankenhäusern.

Damit wächst die Furcht, dass COVID-19 in China erneut zulasten des globalen Konjunkturmotors gehen und die ohnehin bestehende Lieferkettenproblematik forcieren könnte. Das Reich der Mitte wird auch als klassische Konjunkturlokomotive für den Rest der Welt angesehen.