Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' Korruptionsskandal/EU-Parlament

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Korruptionsskandal im EU-Parlament:

"Warum sollte Qatar eine Vizepräsidentin bestechen, die außerhalb ihrer griechischen Heimat kaum jemand kennt und die niemand je für ein Brüsseler Machtzentrum hielt? (...) Es scheint, als hätte das Emirat am Golf das Parlament wichtiger genommen, als es die von ihm vertretenen EU-Bürger selbst tun. (...) Die Mehrheit der Abgeordneten sollte ihre Empörung in Energie verwandeln, um jetzt eine Lücke im Transparenz-Regime der EU-Institutionen zu schließen: Auch Interessenvertreter von Drittstaaten müssen vom Transparenzregister erfasst werden. Allerdings sollte man sich nichts vormachen. Eine solche Reform hätte einen plumpen Fall von Bestechung wie den nun offenbar aufgedeckten nicht verhindert - und auch der ramponierte Ruf des Parlaments wird sich so nicht einfach verbessern lassen."/al/DP/jha