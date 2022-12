Taliban - Mehrere Attentäter nach Angriff auf Hotel getötet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kabul/Peshawar (Reuters) - Afghanische Sicherheitskräfte haben nach Darstellung der Taliban einen Angriff auf ein bei Chinesen beliebtes Hotel in Kabul beendet.

Dabei seien mindestens drei der Attentäter getötet worden, schrieb ein Sprecher der Islamisten am Montag auf Twitter. Zwei Ausländer seien verletzt worden, als sie versuchten, über die Balkone zu flüchten. Ein Krankenhaus in der Nähe des Longan Hotels in der Region Schahr-e-Nau berichtete von drei Toten und 18 Verletzten. Der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge fand der Angriff in der Nähe eines chinesischen Gästehauses statt. Am Tag zuvor hatte es ein Treffen zwischen dem chinesischen Botschafter und dem afghanischen Vize-Außenminister zur Sicherheit der chinesischen Botschaft und allgemeinen Sicherheitsfragen gegeben.

In den vergangenen Monaten ist es wiederholt zu Bombenanschlägen und Schießereien in Afghanistan gekommen. Zu einigen Angriffen hat sich die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Die mit ihnen verfeindeten Taliban haben nach dem Abzug der alliierten Streitkräfte unter Führung der USA im August 2021 die Macht in Afghanistan wieder übernommen.

