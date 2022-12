Verhandlungen geplatzt: Bahnmitarbeiter in Großbritannien streiken

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern von Tarifverhandlungen legen die Mitarbeiter von 14 Bahnunternehmen in Großbritannien in dieser Woche wie angedroht die Arbeit nieder. Wie die Gewerkschaft RMT (Rail, Maritime and Transport) am Montag mitteilte, lehnte eine Mehrheit ihrer Mitglieder ein in letzter Minute vorgelegtes Angebot der Arbeitgeberseite ab. Damit treten die Mitarbeiter am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag dieser Woche in den Ausstand.

Britische Bahnkunden, die in dieser Woche bereits durch Schneefälle mit Ausfällen zurechtkommen mussten, trifft das hart. Der Bahnbetrieb soll vor 7.30 Uhr morgens und nach 18.30 Uhr abends an den Streiktagen zum Erliegen kommen. In Teilen von Schottland und Wales wird mit einem kompletten Stillstand gerechnet. RMT kündigte auch einen Streik über die Weihnachtstage von Heiligabend bis zum Morgen des 27. Dezember an./cmy/DP/men