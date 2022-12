Zweite Hinrichtung im Iran im Zusammenhang mit Protesten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Im Iran ist ein zweiter Mann im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Führung des Landes hingerichtet worden.

Er wurde am Montag öffentlich gehängt, wie der Pressedienst der Justiz mitteilte. Er war demnach wegen der Tötung von zwei Mitgliedern der Sicherheitskräfte zum Tode verurteilt worden. Am Donnerstag hatten die Behörden erstmals einen Teilnehmer der seit Mitte September anhaltenden Proteste exekutiert. Er soll ein Mitglied der paramilitärischen Basidsch-Milizen mit einem Messer verletzt und eine Straße in Teheran blockiert haben.

Amnesty International spricht von "Scheinprozessen, die darauf abzielen, diejenigen einzuschüchtern, die an dem Volksaufstand teilnehmen, der den Iran erschüttert hat". Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation will der Iran mehr als 20 Menschen hinrichten lassen.

Entzündet hatten sich die Proteste am Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Kurdin war am 16. September in Polizeigewahrsam gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Die Proteste weiteten sich rasch zur größten Herausforderung für die Führung des Landes seit Jahrzehnten aus. Hunderte Menschen sind inzwischen ums Leben gekommen. Der Iran macht den Westen und insbesondere die USA für die Unruhen verantwortlich.

(Bericht von Parisa Hafezi, geschrieben von Christian Rüttger; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)