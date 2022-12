Anwalt - EU-Parlamentsvize Kaili weist Vorwürfe in Korruptionsskandal zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Athen (Reuters) - Die im Fokus eines Korruptionsskandals stehende Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili weist nach Angaben eines ihrer Anwälte Vorwürfe zurück, wonach sie aus Katar Geld erhalten haben soll.

"Sie vertritt die Position, dass sie unschuldig ist", sagte Michalis Dimitrakopoulos, der die Griechin vertritt, dem Sender Open TV am Dienstag. "Sie hat nichts mit Finanzierung aus Katar zu tun, nichts - ausdrücklich und unmissverständlich. Das ist ihre Position." Kaili habe "in ihrem Leben keine kommerziellen Handlungen" unternommen.

Belgische Ermittler hatten in den vergangenen Tagen mehrere Häuser und Parlamentsbüros durchsucht und mehrere Hunderttausend Euro Bargeld sowie Computer und Handys beschlagnahmt. Vier Personen wurden nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft festgenommen, Namen wurden nicht genannt. Sie werden der Korruption, Geldwäsche, Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie versuchte Einflussnahme aus dem Ausland verdächtigt. Die belgischen Ermittler vermuteten nach eigenen Angaben seit längerem, dass ein Golfstaat versuche, sich Einfluss in Brüssel zu erkaufen. Eine in den Fall eingeweihte Person sagte, bei dem Staat handle es sich um Katar. Ein Vertreter des Emirats, in dem derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, wies Vorwürfe eines möglichen Fehlverhaltens am Wochenende zurück.

Zu den Festgenommenen soll auch Kaili zählen. Die 44-Jährige ist eine von 14 Vizepräsidenten des EU-Parlaments. Noch diesen Dienstag will das Europaparlament darüber abstimmen, ob Kaili der Posten entzogen wird. Bereits am Samstag wurde sie ihrer Aufgaben entbunden. Griechenland hat zudem nach Angaben einer mit dem Vorgang vertrauten Person Kailis Vermögenswerte eingefroren.

