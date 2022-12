DAX: Sehr gute Stimmung

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas fester in den heutigen Handelstag, hielt sich bis kurz nach Mittag jedoch im Rahmen seiner gestrigen Handelsspanne auf. Nach Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise kam enormer Kaufdruck seitens der Märkte auf und katapultierte das Barometer auf frische Mehrmonatshochs aufwärts.

In den USA sind die Verbraucherpreise (auch Kernrate) stärker gefallen, als zuvor von Experten erwartet worden war. Dies führte praktisch bei allen Assets zu massiven Kurssprüngen auf teilweise frische Mehrmonatshochs.

Denn die Abschwächung der Inflation in den USA dürfte die Notenbank FED dazu veranlassen, in der Zukunft kleinere Zinsschritte vorzunehmen und damit den Druck auf die Aktienmärkte zu reduzieren. Genaueres wird man sowieso erst aus der FED-Pressekonferenz am Mittwoch erfahren.

Ein Blick auf den Kursverlauf des deutschen Aktienbarometers zeigt eine eindeutige Auflösung der Seitwärtsbewegung der letzten Tage zur Oberseite, allerdings bleibt das Aufwärtspotenzial ohnehin durch einen massiven Horizontalwiderstand der letzten Jahre um 14.818 Punkten begrenzt. Auf der Unterseite hat sich an den Unterstützungsmarken praktisch nichts verändert.