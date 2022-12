Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag etwas gestiegen. Bis zum Mittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 140,33 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 1,94 Prozent.

Die am Vormittag besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) verbesserten sich im Dezember von niedrigem Niveau aus deutlicher als erwartet. "Die Finanzmarktexpertinnen und -experten gehen mit großer Mehrheit von einem Rückgang der Inflationsrate in den nächsten Monaten aus", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Zusammen mit der zwischenzeitlichen Entspannung an den Energiemärkten führt dies zu einer klaren Verbesserung des konjunkturellen Ausblicks."

Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke vor allem auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird mit einem weiteren Rückgang der hohen Teuerung gerechnet. Die Entwicklung gibt der US-Notenbank Anlass zur Hoffnung, dass der Höhepunkt der Geldentwertung überschritten sein könnte. Sie dürfte ihren Inflationskampf daher etwas weniger intensiv führen. Schon für die Zinssitzung am Mittwoch wird mit einer geringeren Zinsanhebung gerechnet./jsl/bgf/mis