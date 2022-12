Devisen: Euro notiert über 1,05 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel weiter über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0550 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zu Wochenbeginn auf 1,0562 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke vor allem auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird mit einem weiteren Rückgang der hohen Teuerung gerechnet. Die Entwicklung gibt der US-Notenbank Anlass zur Hoffnung, dass der Höhepunkt der Geldentwertung überschritten sein könnte. Sie dürfte ihren Inflationskampf daher etwas weniger intensiv führen. Schon für die Zinssitzung am Mittwoch wird mit einer geringeren Zinsanhebung gerechnet./bgf/mis