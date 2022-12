Die Stunde der alten Welt?

Wo wir gerade bei relativen Betrachtungen und langfristiger Underperformance sind: Die „Mutter aller antizyklischer Gelegenheiten“ stellt der Ratio-Chart zwischen dem Stoxx® Europe 600 und dem S&P 500® dar. Seit dem Jahr 2007 stiehlt die neue Welt den europäischen „blue chips“ die Show. Im Jahr 2015 hat die (Performance-)Krise Europas nochmals an Dynamik gewonnen, ehe die Corona-Pandemie 2020 als weiterer Brandbeschleuniger fungierte. Seit Herbst 2020 fällt das Ratio allerdings nicht mehr, was charttechnisch mit einem Bruch des steilen Abwärtstrends seit 2015 sowie einer Rückkehr in den Baissetrendkanal seit 2007 einhergeht. Getreu dem Motto: „wenn die Nacht am schwärzesten ist, ist der Tag nicht mehr weit“, ist der Verhältnischart in eine Bodenbildungsphase übergegangen (siehe Chart). Dank des Spurts über die zyklischen Hochs vom März 2021 bzw. vom April 2022 können kühne Optimisten diese sogar bereits als abgeschlossen ansehen. Die Gewinner der letzten 15 Jahre sind an der Börse selten die Gewinner der nächsten 15 Jahre. Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger zumindest ein temporäres Comeback der europäischen Standardwerte im Vergleich zu den US-Pendants auf dem Radarschirm haben.

Stoxx® Europe 600 & S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Stoxx® Europe 600 & S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.