EU einigt sich auf 15 Prozent Mindestkörperschaftssteuer und Finanzhilfe für die Ukraine

(Korrigiert den letzten Satz : Zudem sollten die für Ungarn bestimmten 7,5 Milliarden Euro EU-Hilfsgelder zur Angleichung der Lebensverhältnisse im Staatenbund eingefroren werden NICHT wurden die für Ungarn bestimmten 7,5 Milliarden Euro zur Angleichung der Lebensverhältnisse im Staatenbund eingefroren.)

Brüssel (Reuters) - Die EU-Mitgliedsländer haben sich auf weitere Finanzhilfen für die Ukraine und eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen geeinigt.

Die EU-Botschafter stimmten am Montag in Brüssel für Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 18 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt für das Jahr 2023 und eine globale Mindeststeuer für Unternehmen in Höhe von 15 Prozent.

Die komplexe Vereinbarung kam am Montag nach monatelangen Verhandlungen der EU und der Regierungen der EU-Mitgliedsländern mit Ungarn zustande. Ungarn hatte zuvor sein Veto gegen die von der OECD und 26 der 27 EU-Mitgliedsländern angestrebte Mindestkörperschaftssteuer eingelegt. Steuerfragen erfordern in der aus 27 Ländern bestehenden Europäischen Union stets Einstimmigkeit.

Die globale Mindeststeuer, auf die sich im Oktober 2021 knapp 140 Staaten geeinigt hatten, soll weltweit für mehr Steuergerechtigkeit sorgen und vor allem international tätige und digitale Konzerne stärker in die Pflicht nehmen, die heute aufgrund geschickter Gewinnverlagerungen oft kaum Steuern zahlen.

Die ungarische Regierung hat nun der Mindestkörperschaftssteuer von 15 Prozent zugestimmt. Im Gegenzug wird die EU Ungarns Pläne für die Verwendung von EU Hilfsgeldern in Höhe von 5,8 Milliarden Euro genehmigen. Allerdings muss Ungarn dafür weitere Bedingungen erfüllen.

Zudem einigten sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf, den Betrag eingefrorener Gelder für Ungarn von 7,5 Milliarden Euro auf 6,3 Milliarden zu verringern.

Im Streit über demokratische Standards und Korruption in Ungarn hatte die EU-Kommission 5,8 Milliarden Euro zurückgehalten, bis das Land alle Bedingungen der EU erfüllt. Zudem sollten die für Ungarn bestimmten 7,5 Milliarden Euro EU-Hilfsgelder zur Angleichung der Lebensverhältnisse im Staatenbund eingefroren werden.

