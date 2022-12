Live um 15:15 Uhr: Bulle & Bär – Rekordinflation: Wann springt der Goldpreis an?

US-Inflation und Fed-Zinsentscheid – Es dürfte spannend werden Die kommenden Tage dürften richtungsweisend sein. Kommt nun die Jahresendrally oder nicht? Die US-Inflation und der Fed-Zinsentscheid könnten eine Antwort auf diese Frage liefern. In unserem heutigen Livestream gehen wir darauf ein. Zudem sprechen wir über die Saisonalität bei Edelmetallen. Gold, Silber und Platin starten in den nächsten Tagen statistisch betrachtet eine starke Marktphase.