pay33 und Swan gehen Partnerschaft ein und kündigen die erste europäische Mobilitätskarte mit Zahlungsfunktion an

Diese Partnerschaft bedeutet einen weiteren Schub der Fintech-Branche für die deutsche Geschäftswelt



Berlin — pay33, Europas neuester Marktteilnehmer, der die Bezahlung für elektrische Mobilität revolutioniert, hat sich mit dem Embedded Finance-Anbieter Swan zusammengetan, um die erste europäische Mobilitätskarte mit Zahlungsfunktion in Form einer White Label-App für den Markt der Elektromobilität einzuführen. pay33 bringt seine smarte B2C-Mobilitätskarte mit Zahlungsfunktionen und jährlichen Einsparungen von über 800 € auf den Markt und ermöglicht es seinen Kunden dadurch, Zugang zu einem umfassenden Netz zum Laden von Elektrofahrzeugen in ganz Europa zu erhalten und direkt mit der pay33-Mastercard-Debitkarte zu zahlen. Mit der Smart App von pay33 können die Kunden Elektrofahrzeuge an mehr als 280.000 Ladestationen in Europa aufladen oder einen pay33-Ladetarif nutzen. Der Vorteil dieser Karte besteht darin, dass die Fahrer auch Cashbacks in Form von kostenlosen Kilometern für ihr Fahrzeug erhalten. Dieser Vorteil gilt nicht nur für Fahrer von Elektrofahrzeugen, sondern auch für Fahrer von Fahrzeugen mit traditionelleren Verbrennungsmotoren. Diese neue Funktion wird es den Kunden von pay33 ermöglichen, eine THG-Prämie direkt auf ihr neues Konto zu erhalten, indem sie ihr Fahrzeugzulassungsdokument bei der Eröffnung ihres Kontos hochladen. Die Prämien starten bei 33 € für einen Verbrennungsmotor und können bis zu 333 € für ein Elektrofahrzeug betragen. Der Start der neuen Mobilitätskarte beruht auf der Technologie des Embedded Finance-Anbieters Swan, einem führenden Unternehmen bei den europäischen Zahlungsdienstleistungen. Das Produkt von Swan ermöglicht es pay33, seinen Kunden über seine eigene Plattform nahtlos mit der Mastercard verbundene Zahlungsdienstleistungen anzubieten. Dies schafft eine ungetrübte Nutzererfahrung für die Kunden von pay33, erleichtert ihr Fahrerlebnis und fördert den Übergang zu Elektrofahrzeugen. Marco Jansen, CEO von pay33, gab dazu folgenden Kommentar ab: „Wir möchten eine europäische Datenbank aller Fahrzeugeigentümer aufbauen, um dazu beizutragen, die Elektrifizierung dieses Sektors zu beschleunigen. Letztendlich möchte pay33 der erste Anbieter von vollständigen Bankdienstleistungen auf diesem zukunftsträchtigen Markt sein. Bei der Umstellung auf eine elektrisch angetriebene Zukunft ermöglicht pay33 es allen, von seiner Smart Card zu profitieren. Selbst diejenigen, die immer noch auf ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor setzen, können Hunderte Euros im Jahr an Ausgaben für das Auto und anderen Mobilitätskosten einsparen.” „Wir freuen uns, an der Umgestaltung der europäischen Landschaft mitzuwirken, bei der die auf dem Markt bestehenden Angebote größtenteils intransparent sind, die Fahrtkosten weiter ansteigen und das Erlebnis beim Aufladen eines elektrischen Fahrzeugs sehr frustrierend sein kann. Wir bei pay33 möchten dieses Erlebnis mit unserer neuen App verbessern und wir planen viele weitere Features für das kommende Jahr.” David Frei, Head of DACH für Swan, fügte Folgendes hinzu: „Bei Swan freuen wir uns, einen weiteren deutschen Innovator bei der Einbettung von Zahlungsfunktionen zu unterstützen, damit dieser ein besseres Nutzungserlebnis für seine Kunden bieten kann. pay33 verändert die Landschaft der Zahlungslösungen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen und es ist faszinierend, das Wachstum dieses Markts zu erleben.”

Zusätzlich zur Debitkarte, deren Einführung für das zweite Quartal 2023 vorgesehen ist, wird pay33 seinen Nutzern ein Smart Account anbieten, um Embedded Finance in den Mobilitätssektor einzubringen. Dies wird durch die Partnerschaft mit Swan ermöglicht. — ENDE DER PRESSEMITTEILUNG — Medienkontakt für pay33: Marco Jansen marco.jansen@pay33direct3.de Medienkontakt für Swan: Sarah Wachter pr@swan.io Über Swan Swan wurde 2019 gegründet und ist ein führendes europäisches Fintech-Unternehmen und ein Innovationsführer für Embedded Finance. Banking-as-a-Service (BaaS) von Swan ist der einfachste Weg für Unternehmen, Banking-Funktionen in ihr Produkt einzubinden. Über die unkomplizierten APIs von Swan können europäische Unternehmen Bankdienstleistungen (Konten, Karten und IBANs) schnell und einfach in ihre eigenes Produkt integrieren. Das Fintech-Unternehmen bearbeitet Transaktionen im Wert von über 200 Millionen Euro im Monat für mehr als 60 Unternehmen in zehn europäischen Ländern. Swan hat über 100 Mitarbeiter und wird von den Fintech-Experten und erfahrenen Unternehmern Nicolas Benady, Nicolas Saison und Mathieu Breton geleitet. Das Unternehmen wurde in Kooperation mit dem Start-up-Studio eFounders gegründet und erhielt Startkapital von führenden Risikokapitalgebern wie Creandum und Accel. Tellow ist der erste Kunde von Swan in den Niederlanden. Zu den Kunden in Frankreich gehören die französische Einzelhandelsgruppe Carrefour, der Anbieter von Buchhaltungssoftware Pennylane und der Spezialist für Liquiditätsplanung Agicap. In Deutschland zählen Ride Capital, das deutsche Fintech-Unternehmen für steuereffizientes Investieren, der Spezialist für Finanzmanagement-Software Airbank und Denario, der Anbieter von Payment Solutions, zu den Kunden. Swan ist ein Hauptmitglied von Mastercard und ein zugelassenes Finanzinstitut, das von der Aufsichtsbehörde ACPR reguliert wird.

