Pressestimme: 'Hessische/Niedersächsische Allgemeine' zum Iran

KASSEL (dpa-AFX) - Die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" zum Iran:

"Die perfiden Verbrecher von Teheran lassen die Hinrichtungen öffentlich durchführen. Es ist die grausame und Rache getränkte Taktik der ultimativen Abschreckung: Wer seine Stimme erhebt und Kritik am islamistischen System äußert, dem droht der Tod durch den Strang. Bestürzung und Fassungslosigkeit angesichts dieser mittelalterlichen Unterjochung mischen sich mit einem diffusen Ohnmachtsgefühl: Was kann man von außen dem staatlich organisierten Terror entgegensetzen? Was bleibt den westlichen, werteorientierten Demokratien außer Solidaritätsadressen, Abschiebestopps, Flüchtlingsaufnahmen und diplomatischem Boykott? Die EU hat sich - mal wieder - auf Sanktionen gegen das Mullah-Regime verständigt. Bewirkt haben sie bisher wenig, um nicht zu sagen: gar nichts."/yyzz/DP/men