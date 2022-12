Siemens Energy – Der Wind hat gedreht!

Die Energiewende ist in vollem Gang. Für den Ausbau von Solar- und Windanlagen werden Milliarden Euro an staatlichen Fördergeldern zur Verfügung gestellt. Dennoch gab die Aktie von Siemens Energy in den zurückliegenden beiden Jahren mehr als die Hälfte des Wertes ab. Mitte Oktober hat der Wind gedreht. Ende November wurde gar die 200-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Kommt die Aktie nun in Schwung?

Windanlagentochter unter Kontrolle

Der Konzern besteht aus vier Bereichen: Gas Services, Grid Technologie, Transformation und Siemens Gamesa Renewable Energy. Während die ersten drei Bereiche im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 (endete im September 2022) einen Umsatzanstieg verbuchten und zumindest die Bereiche Gas Services und Grid Technologie angemessene Gewinnmargen erzielten, ist Siemens Gamesa Renewable Energy das Sorgenkind des Konzerns. Prognosen wurden mehrmals revidiert und am Geschäftsjahresschluss blieb ein dicker Verlust. Dies verunsicherte die Investoren und drückte entsprechend auf den Aktienkurs. Für den Mutterkonzern war der Einfluss nur bedingt möglich, weil sie nur zwei Drittel an Siemens Gamesa Renewable Energy gehalten haben. Für rund vier Milliarden Euro wurden nun die restlichen Anteile an der spanische Tochter übernommen. Seit Anfang Oktober besteht somit eine neue Struktur. So soll die Restrukturierung schneller voran gebracht werden.

Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 sind bereits ausgegeben. Der Umsatz soll zwischen drei und sieben Prozent steigen und der Konzernverlust deutlich reduziert werden. Der Auftragsbestand von 97 Milliarden Euro liegt auf Rekordniveau. Kürzlich gewann Siemens Energy für eine neue Stromautobahn zwischen Irland und dem Festland einen Auftrag im dreistelligen Millionenbereich. Der vorsichtige Optimismus spiegelte sich auch am jüngsten Kursverlauf der Aktie wider. Seit dem Tief Mitte Oktober stieg der DAX®-Wert um knapp 70 Prozent. Die Kurserholung enthält allerdings auch Vorschusslorbeeren für die geplante Restrukturierung des Windanlagenbereichs. Weitere Hiobsbotschaften oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnte die Aktie von Siemens Energy wieder unter Druck bringen.

Chart: Siemens Energy Widerstandsmarken: 1880/21,10/21,60 EUR Unterstützungsmarken: 15,80/16,75 EUR Die Aktie von Siemens Energy bildet seit Mitte Oktober einen Aufwärtstrend. Dabei gelang sogar der Ausbruch aus dem seit Q1 2021 gebildeten Abwärtstrend. In der zweiten November 2022 schob sich das Papier über die 200-Tage-Durchschnittslinie und inzwischen sogar über das Augusthoch. Zwischen EUR 15,80 und EUR 16,75 findet die Aktie nun einen Unterstützungszone. Solange sie nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis zum Junihoch von EUR 18,80. Siemens Energy in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 09.02.2022–13.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Siemens Energy in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.10.2020 (Börsenstart)– 13.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Top Zertifikat auf die Aktie von Siemens Energy



Basiswert WKN Emissionspreis Rückzahlungsbetrag Finaler Beobachtungstag Siemens Energy HVB7BJ* 1.000,00 EUR Max.: 1.600 EUR 02.01.2026

* Zeichnungsfrist bis 05.01.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.12.2022; 15:35 Uhr;

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Siemens Energy für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Siemens Energy HC1QFS 14,69 12,00 16,00 16.06.2023 Siemens Energy HC1WAW 24,67 11,00 26,00 17.03.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.12.2022; 11:35 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Siemens Energy für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Siemens Energy HC15YJ 33,17 11,32 12,735 3 Open End Siemens Energy HC04HB 36,49 13,586424 15,284727 5 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.12.2022;11:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Siemens Energy für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Siemens Energy HC1RYW 5,66 22,64 21,225 -3 Open End Siemens Energy HB9D0L 3,23 20,374983 18,677747 -5 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.12.2022; 11:35 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Siemens Energy finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

