Tagesausblick für 14.12.: DAX von US-Inflationszahlen beflügelt!

Gute Nachrichten trieben die Aktienindizes heute mehrheitlich nach oben. Am Vormittag wurde der harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland veröffentlicht. Mit einer Jahresrate von 11,3 Prozent fiel sie etwas niedriger aus als im Vormonat. Es folgte der ZEW-Index der im Dezember den dritten Monat in Folge zulegte. Nachdem allerdings die US-Inflationszahlen überraschend stark zurückgingen, schalteten die Indizes ein paar Gänge nach oben. So schloss der DAX® rund 2,2 Prozent höher bei 14.630 Punkte und der Euro STOXX®50 2,5 Prozent im Plus und mit 4.020 Punkten erstmals seit Februar diesen Jahres über der 4.000 Punktemarke.

Die heute veröffentlichten Inflationsraten in den USA werden Fed-Chef Jerome Powell morgen wohl nicht daran hindern, eine weitere Erhöhung der Leitzinsen bekannt zu geben. Dennoch hat der Druck auf die Anleihemärkte heute deutlich nachgelassen. So sank die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere um 15 Basispunkte auf 3,45 Prozent und die Rendite vergleichbarer deutscher Anleihen um sieben Basispunkte auf 1,83 Prozent. Von dieser Entwicklung profitierten auch Rohstoffnotierungen. Gold, Palladium, Platin und Silber legten heute zwischen 2,1 Prozent (Gold) und 4,7 Prozent (Palladium) zu. Der Ölpreis setzte seinen Erholungskurs ebenfalls fort. So näherte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil der Marke von 80 US-Dollar.