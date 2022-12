US-Notenbank erhöht den Leitzins – wie wird der S&P 500 reagieren?

Am 14. Dezember 2022 dürfte die amerikanische Notenbank FED zum letzten Mal in diesem Jahr den US-Leitzins erhöht. Nach diesem Zeitpunkt kommt es oftmals zu stärkeren Ausschlägen und neuen Trends an den Aktienmärkten.

Werfen wir zuerst einmal ein Blick auf den langfristigen Wochenchart. Im US-Index kann man sehr schön einen Abwärtstrend einzeichnen. Dieser entstand durch die Verbindung der drei Spitzen der letzten Aufwärtsbewegungen. Auf der anderen Seite darf man auch ein Aufwärtstrend einzeichnen, dessen Grundlage die Tiefpunkte vom März 2020 und Oktober 2022 sind. Man könnte sagen, der breite amerikanische Aktienindex, der aus den Kursbewegungen von 500 Aktien berechnet wird, hängt in diesem sogenannten Konsolidierungsdreieck fest.

Amerikanischer Aktienindex S&P 500 im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.12.2017 – 12.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan

Anhand dieses Chartbildes ist das maximale Aufwärtspotenzial durch die Berührung der Aufwärtstrendlinie vor zwei halb Wochen abgearbeitet. Es darf jetzt wieder nach unten gehen. Eine Aufwärtsbewegung endet aber nicht nur an Abwärtstrendlinien, sondern auch an anderen wichtigen weltweit beachteten Indikatoren, wie zum Beispiel gleitende Durchschnittslinien. Das war auch hier der Fall. Nachfolgend sehen Sie den Tageschart, bei dem eine kurze Überschreitung der blauen 200-Tage-Linie und der runden Zahl bei 4100 Punkte im Index selbst zu Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Abwärtstrendlinie und gleitende Durchschnitt sind kombiniert ein Kreuzwiderstand, der nicht so ohne weiteres überschritten wird.

Amerikanischer Aktienindex S&P 500 im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag

Betrachtungszeitraum 14.12.2021 – 12.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan

Dabei zeigt der Supertrend-Indikator seit Anfang November eine bestehende Aufwärtstrendbewegung an. Dieser Indikator steht immer auf Kauf oder Verkauf. Aktuell sehen Sie eine grüne Indikatorlinie unter dem Kursverlauf. Solange diese nicht unterschritten wird, kann sich die Bewegung nach oben fortsetzen.

Die große Frage ist, was kommt, wenn heraus ist, wie hoch die Zinserhöhung der US-Notenbank sein wird?

Der Trend zeigt, es geht weiter nach oben. Es kann aber auch anders kommen. Hierfür habe ich zwei Marken, die wichtig sind.

Wer davon überzeugt ist, dass der Trend sich nach oben fortsetzt, sollte abwarten, bis der US-Index das Hoch vom November 2022 bei 4100,51 Punkte überschreitet. In diesem Fall ist auch der rote Abwärtstrend, aus Abbildung eins gebrochen. Dann könnte sich der Kauf des nachfolgend vorgeschlagenen Long-Hebelzertifikats lohnen. Der Index könnte dann weiter bis in den Bereich von 4500 Punkte steigen. Das ist in Abbildung zwei die rote Widerstands- bzw. Aufwärtszielzone. Eine solche Bewegung ist nicht von der Hand zu weisen. Mit dieser Bewegung würde die von Friedenszeiten erwartete Jahresend-Rallye starten. Die graue Linie zeigt die Saisonalität des US-Index unter Nutzung der Daten der letzten zehn Jahre. Laut dieser Linie sind weitere Kursgewinne bis in den Februar 2022 möglich.

Wer dagegen davon überzeugt ist, dass der Abwärtstrend sowie die blaue 200-Tage-Linie zu stark sind, um überschritten zu werden, und der amerikanische Aktienindex wieder nach unten abdreht, sollte erst eine Position eröffnen, wenn der grüne Supertrend-Indikator bei 3858 Punkten nach unten gekreuzt wird.

In Abbildung zwei ist ebenfalls eine Unterstützungs- bzw. Abwärtszielzone in Hellgrün eingefügt. Sollte es zur Trendwende nach unten kommen, liegt bei 3500 Punkte im Index das mögliche Abwärtsziel.

Mini-Future-Bull-Optionsschein auf den S&P500 für eine Spekulation auf einen Anstieg des Aktienindex-Futures Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Knockout Hebel S&P 500® (Price Return) Index HC044F 6,51 3326,83 Punkte 3383,21 Punkte 5,84 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.12.2022; 15:20 Uhr Mini-Future-Bear-Optionsschein auf den S&P500 für eine Spekulation auf einen Kursrutsch des Aktienindex-Futures Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Knockout Hebel S&P 500® (Price Return) Index HB5RNN 4,71 4499,44 Punkte 4432,95 Punkte 8,08 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.12.2022; 15:20 Uhr Weitere Produkte auf die den S&P500 finden Sie unter: www.onemarkets.de

