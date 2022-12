Verbraucherpreise Deutschland und USA, PNE mit starker Entwicklung, K+S, Lucid

Der DAX eröffnet etwas stärker am heutigen Dienstag, kommt aber wegen der Verbraucherpreise aus Deutschland, die bei 10 Prozent liegen, nicht so richtig in Schwung. Trotz der US-Märkte, die gestern deutlich zulegten, ist die Stimmung verhalten.

Parallel steigt die Volatilität an, was derzeit ein seltenes Ereignis ist, wie uns Daniel Saurenz spiegelt. Wir sichten dazu auch den Fear and Greed Index, der die Stimmung in den USA gut reflektiert.

Aus dem Aktienbereich ist die PNE sehr spannend. Sie gehört zu den Aktien, die in diesem Jahr sehr gut gelaufen sind. Was macht der Windpark-Spezialist genau?

Dies muss man bei Netflix nicht noch einmal erörtern. Eher das damit verbundene Sentiment, welches Anleger jetzt in der kalten Jahreszeit wieder diese Aktie entdecken lassen. Die neue Serie der Royals ist hierbei wohl eher nur eine Randnotiz.

Im Winter ist auch die K+S wieder spannend. Die Aktie ist hochvolatil, aber bietet damit auch von Produktseite her einige Chancen. Daniel Saurenz spricht dies offen an.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.