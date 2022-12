Bahn-Beschäftigte erhalten für Energiesparmaßnahmen 150 Euro Bonus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn ist mit den Energiespar-Bemühungen ihrer Beschäftigten zufrieden und zahlt ihnen im Dezember einen steuer- und abgabenfreien Bonus in Höhe von 150 Euro. "Pünktlich zu Weihnachten belohnen wir die vielen Vorschläge und wirksamen Maßnahmen unserer Mitarbeitenden, in diesen herausfordernden Zeiten Energie zu sparen", teilte Konzern-Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch mit. An ausgewählten Standorten hätten die Einsparungen in den vergangenen Monaten bei rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gelegen, hieß es.

Die Bahn hatte im August die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen, wie Energie gespart werden könne und dafür zunächst für alle Beschäftigten einen Bonus von jeweils 100 Euro in Aussicht gestellt. Bei besonderem Erfolg der Maßnahmen sollte es 50 Euro mehr geben.

Rund 1500 Vorschläge seien aus der Belegschaft eingegangen, teilte die Bahn nun mit. "Die einen reduzieren die Zahl der aktiven Bildschirme und Video-Calls und teilen sich Drucker und Scanner abteilungsübergreifend", hieß es. "Andere schalten überflüssige Beleuchtung ab, zum Beispiel bei Leerfahrten von Zügen und in Bereichen von Werkshallen, in denen aktuell nicht gearbeitet wird, oder installieren in Umkleiden und Fluren Lichter mit Bewegungsmeldern." Auch die Optimierung von Heizen und Lüften spiele eine Rolle.

Mit rund 10 Terawattstunden jährlichem Verbrauch ist die Bahn der größte Stromabnehmer in Deutschland. Erdgas hatte am Strommix im vergangenen Jahr laut Geschäftsbericht einen Anteil von mehr als sechs Prozent. Mehr als 20 Prozent wurden demnach aus Braun- und Steinkohle gewonnen. Der Anteil erneuerbarer Energien betrug rund 62 Prozent./maa/DP/zb