Datadog: Zwischenerholung gestartet

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Datadog nach einer äußerst steilen Rallye Ende 2021 bei 199,68 US-Dollar und ging anschließend in eine geordnete Konsolidierung über. Der Abwärtsdruck zu Beginn dieses Jahres zwang das Papier jedoch bis auf die Tiefstände aus Mai letzten Jahres um 69,73 US-Dollar abwärts. Erst in diesem Bereich konnte in den letzten Wochen ein temporärer Doppelboden etabliert werden, der scheinbar kurz vor seinem Abschluss steht. Noch wurde aber keine nachhaltige Trendwende vollzogen, hierzu müssen Käufer noch einmal nachlegen.

Doppelboden gesichtet

Eine weniger restriktive US-Zinspolitik könnte Technologiewerten wieder auf die Beine helfen, im Falle von Datadog bedarf es für eine temporäre Trendwende mit anschließenden Zielen um 100,00 US-Dollar eines Kurssprungs mindestens über 87,00 US-Dollar. Nur in diesem Szenario könnte eine temporäre Erholung starten und übergeordnet Kurspotenzial sogar an rund 120,00 US-Dollar freisetzen. Ein Rutsch unter die Maitiefs aus 2021 von 69,73 US-Dollar würde unweigerlich zu größeren Verkaufssignalen führen, denkbar wäre in diesem Fall ein Rücksetzer zurück auf 56,32 US-Dollar, womit eine im Mai 2020 gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden dürfte.