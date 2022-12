DAX: Am Ende hat es nicht gereicht

Der Deutsche Aktienindex DAX startete am Dienstag nach Vorlage von US-Inflationsdaten durch und konnte frische Mehrmonatshochs bei 14.675 Punkten markieren. Die US-Indizes gaben ihre Gewinne am Ende des Tages aber komplett ab und fielen sogar in den negativen Bereich zurück. Gut möglich, dass die Vorschusslorbeeren umsonst waren.

Ohnehin wird der heimische Leitindex durch zahlreiche Hürden zwischen 14.709 und 14.818 Punkten im Aufwärtspotenzial begrenzt, am letzten Widerstand dürfte es ohnehin schwierig werden weitere Gewinne durchzusetzen.

Daher sollte man sich als Investor immer noch auf fallende Kurse einstellen, diese könnten im Idealfall zurück in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 zwischen 13.738 und 13.844 Punkten führen.

Erste Wirtschaftsdaten stehen erst ab 10:00 Uhr mit Italiens Arbeitslosenquote aus Q3 zum Abruf bereit, zeitgleich wird dir europaweite Industrieproduktion aus Oktober vorgestellt. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit ersten Zahlen zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche sowie um 14:30 Uhr den Importpreisen aus November dazu. Der lang ersehnte FED-Zinsentscheid folgt um 20:00 Uhr, eine halbe Stunde später startet die dazugehörige Pressekonferenz.