DAX wartet an 14.400 auf die FED, Inditex legt Zahlen vor, TUI neue Aktien

Der DAX verharrt zum Mittag an der Schwelle von 14.400 Punkten, an der er gestern direkt die US-Verbraucherpreise interpretierte und einen starken Kursanstieg zeigte. Dieser wurde noch am Abend korrigiert. Auch die Wall Street gab fast alle Gewinne ab.

Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung FED sind die Marktteilnehmer sehr zurückhaltend. Um welche Prozentzahl werden die Zinsen angehoben? Darauf blicken wir mit unserm Händler Roland und stellen erste Szenarien für die Entwicklung in den Raum.

Der Reiseveranstalter TUI legte heute starke Zahlen vor und möchte im kommenden Jahr die Staatshilfen, die es zur Coronazeit gab, zurückzahlen. Dafür muss das Unternehmen neue Aktien ausgeben. Was bedeutet dies für die Aktionäre und um welchen Millionenbetrag handelt es sich?

Bei Inditex laufen die Geschäfte sehr gut. Der Modekonzern, zu dem vor allem Zara als bekannte Marke gehört, legte Zahlen vor und zieht gerade in den letzten Wochen auch von der Aktienpreisentwicklung eine sehr gute Bilanz. Dies schauen wir uns gern näher an.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.