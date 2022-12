EQS-News: La Française Group: Noch keine Siegesrunde, aber leichte Entspannung

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Prognose

La Française Group: Noch keine Siegesrunde, aber leichte Entspannung



14.12.2022 / 09:35 CET/CEST

Noch keine Siegesrunde, aber leichte Entspannung Von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM Es wird weithin erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) auf seiner Dezembersitzung eine langsamere Anhebung der Zinssätze von 75 Basispunkten (bps) auf 50 bps vornehmen wird. Die Federal Reserve wird ihre Zusammenfassung der Wirtschaftsprojektionen (Summary of Economic Projections, SEP) aktualisieren, die für 2023 ein geringeres Wachstum und eine höhere Inflation anzeigen wird. Wir gehen davon aus, dass der Dot Plot eine höhere Endrate von 5,1 % im Jahr 2023 ausweist, was eine Spanne von 5 % bis 5,25 % bedeutet. Unsere Erwartungen: Der FOMC wird die Zinssätze um 50 Basispunkte auf eine Spanne von 4,25 % - 4,50 % anheben. Jerome Powell wird bekräftigen, dass künftige Zinsentscheidungen weiterhin von den eingehenden Daten abhängig sein werden. Genauer gesagt sollte sich die Geldpolitik auf die Arbeitsmarktentwicklung und die Auswirkungen des Lohnwachstums auf die Dienstleistungsinflation (abzüglich der Immobilienkomponente) konzentrieren.

Wir gehen nicht davon aus, dass Präsident Powell eindeutige Hinweise auf den Zinsschritt im Februar geben wird. Damit bleiben die Optionen für eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte, eine weitere Senkung auf 25 Basispunkte oder sogar eine Nullrunde bei dieser Sitzung offen.

Jerome Powell verschiebt den möglichen geldpolitischen Kurswechsel auf 2023.

Beim Dot Plot erwarten wir angesichts der Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes einen Anstieg des Medianwertes von 4,6% auf 5,1% im Jahr 2023. Wir schließen nicht aus, dass ein oder zwei Dots bei 5,4 % liegen werden. Bis dahin werden die Projektionen der Notenbanker die ersten Zinssenkungen im Jahr 2024 mit einem Medianwert von 4,1 % ausweisen, was die unterschiedlichen Einschätzungen der Fed-Mitglieder widerspiegelt. Der Medianwert wird sich im Jahr 2025 mit 2,9 % dem längerfristigen neutralen Medianwert (2,5 %) annähern.

Bei den neuen Wirtschaftsprojektionen erwarten wir ein höheres Wachstum im Jahr 2022 (von 0,2 % auf 0,5 %), aber ein niedrigeres BIP im Jahr 2023 (von 1,2 % auf 1,0 %) und 2024 (von 1,7 % auf 1,6 %). Für 2025 erwarten wir, dass das Wachstum mit 1,8 % nahe am Potenzialwachstum bleiben wird.

Wir rechnen damit, dass der Ausschuss seine Inflationsprognose für 2022 (persönliche Konsumausgaben, PCE) von 5,3 % auf 5,6 % im Jahr 2023 nach oben korrigieren wird. Wir gehen davon aus, dass die medianen Inflationserwartungen in den nächsten beiden Jahren unverändert bei 2,3 % im Jahr 2024 und 2,0 % im Jahr 2025 liegen werden. Alles in allem wird die Fed ihre letzte Sitzung des Jahres mit einem langsameren Zinserhöhungstempo beschließen, das durch die kumulative Straffung und Verzögerungen gerechtfertigt ist. Der Verbraucherpreisindex für November, der niedriger als erwartet ausfiel, ist eine gute Nachricht für die Fed, auch wenn er angesichts der hohen Lohninflation im Dienstleistungssektor in den USA nicht bedeutet, dass der Kampf gegen die Inflation vorbei ist. Aber es erlaubt Powell zu zeigen, dass die geldpolitische Straffung bereits positive Auswirkungen auf die Wirtschaft hat und dass es jetzt nicht nötig ist, die Geldpolitik übermäßig zu straffen. Angesichts der starken Marktreaktion auf die Inflationsdaten und der Tatsache, dass Powell unserer Meinung nach betonen wird, dass der Kampf nicht vorbei ist, könnten die Zinsen nach der Pressekonferenz etwas höher liegen. La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

