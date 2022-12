EUR/USD Abwärtstrend unter Beschuss

Nachdem die USA frische Verbraucherpreise aus November am Dienstag vorgelegt hatten, schoss der Euro gegenüber dem US-Dollar zeitweise um über ein Prozent auf 1,0673 US-Dollar hoch. Zeitgleich könnte ein erfolgreicher Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend ein Kaufsignal generieren und auf mittelfristiger Ebene endlich einen Trendwechsel herbeiführen. Hierzu sollte jedoch noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs zur Bestätigung abgewartet werden. Für Volatilität dürfte sicherlich am Abend der Fed-Zinsentscheid sorgen, dabei wird der Ausblick der Währungshüter eine entscheidende Rolle für die weitere Entwicklung des Paares spielen.

Fed-Zinsentscheid im Blick

Wochenschlusskurse oberhalb von mindestens 1,06 US-Dollar würden die Wahrscheinlichkeit auf weitere Kursgewinne zunächst an 1,0735 und darüber 1,0805 US-Dollar klar befeuern, mittelfristig könnte sogar der Bereich um 1,1254 US-Dollar in den Fokus geraten. Dieses Szenario würde allerdings einige Monate Zeit in Anspruch nehmen. Sollte der Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend unerwartet misslingen und das Paar EUR/USD erneut unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 1,0396 US-Dollar zurückfallen, müsste der seit September anhaltende Aufwärtstrend um 1,0222 US-Dollar als Unterstützung einspringen. Nur knapp darüber verläuft auch noch zusätzlich der 50-Tage-Durchschnitt und wirkt ebenfalls stabilisierend.