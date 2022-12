EUR/USD: Spannung vor Fed-Sitzung – US-Inflationsdaten im Fokus

Mit Spannung blicken Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks auf die am Abend stattfindende US-Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed). Zudem gilt es, die jüngsten US-Inflationsdaten zu verarbeiten. Auch die Sitzung der europäischen Kollegen (EZB) dürfte ihre Schatten vorauswerfen.

Das Währungspaar EUR/USD notiert am Mittwochnachmittag und damit wenige Stunden vor dem geldpolitischen Highlight knapp in der Pluszone bei 1,063 Dollar.

US-Inflation schnellt zurück – Anleger hoffen auf moderate US-Geldpolitik

Der Rückgang der US-Inflation hat die Zinssorgen auf US-amerikanischen Grund und Boden gemildert. Im November notierte der Preisdruck per Jahresmonatsvergleich bei 7,1 Prozent und damit deutlich unter den Erwartungen (7,3 Prozent). Zudem konnte der Wert aus dem Vormonat deutlich unterboten werden (7,7 Prozent).

Der erneute Rückgang der Inflation nährt in Anlegerkreisen zusehends die Fantasie, dass bereits heute Abend auf der letzten Notenbanksitzung im Jahr 2022 weniger stark an den Zinsschrauben gedreht werden könnte als in jüngster Vergangenheit. Marktteilnehmer rechnen derzeit mit einem Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten nach zuletzt vier XXL-Zinsschritten in Serie von jeweils 75 Einheiten.