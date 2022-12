FDP-Fraktionschef rechtfertigt EU-Vorgehen gegen Ungarn

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr hat die Durchsetzung von Rechtsstaatsprinzipien beim EU-Mitglied Ungarn gerechtfertigt. Man müsse offen sagen, "dass hier und da auch die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU infrage gestellt wird", sagte er am Mittwoch im Bundestag. Die Einführung des Rechtsstaatsmechanismus sei ein großer Schritt nach vorne gewesen. Dürr sagte an die Adresse des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban: "Herr Orban, die Finanzhilfen für die Ukraine sind keine Pokerchips in diesem Spiel." Es gelte, auch Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU durchzusetzen.

Eine große Mehrheit der EU-Staaten hatte sich darauf verständigt, für Ungarn vorgesehene Zahlungen von 6,3 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt einzufrieren. Grund ist die Sorge, dass EU-Geld wegen unzureichender Korruptionsbekämpfung veruntreut werden könnte. Nach Angaben eines ranghohen EU-Diplomaten versucht Ungarn zudem, Mitglieder der russischen Regierung vor weiteren Sanktionen wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu schützen./sam/hoe/sk/bw/mfi/DP/mis