OTS: AMADEUS Marketing GmbH / Mit der AMADEUS Group sicher durch die Krise: ...

Mit der AMADEUS Group sicher durch die Krise: Warum Immobilien attraktive Kapitalanlagen sind Limburg (ots) - Die aktuelle gesellschaftliche, politische und auch wirtschaftliche Situation ist geprägt von zahlreichen Krisen: Corona, der Ukraine-Krieg und die daraus folgende Steigerung der Strom- und Gaspreise sowie die hohe Inflation von aktuell rund 10 Prozent. Dies stellt eine starke Belastung für die meisten Haushalte dar, die um ihre finanzielle Stabilität bangen. Eine Möglichkeit, wie vorhandenes Kapital inflationssicher angelegt werden kann, wird benötigt. Die AMADEUS Group, welche auf nunmehr drei Jahrzehnte Erfahrung in der Wohnungsbaubranche und der Verwaltung von Kapitalanlagen zurückgreifen kann, erläutert, weshalb Immobilien eine attraktive Kapitalanlage darstellen können. Was Corona, der Ukraine-Krieg, Inflation und Schulden mit Immobilien zu tun haben Der Begriff der Inflation benennt den Prozess, bei dem Geld an Kaufkraft verliert und sich dessen Wert verringert. Im November lag die Inflationsrate bei rund 10 Prozent. Sachwerte, wie Immobilien, sind nicht so stark von der hohen Inflation betroffen, da die Teuerungsrate durch steigende Mieteinnahmen oder eine allgemeine Wertsteigerung der Immobilie ausgeglichen werden kann. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Immobilien wie Wohnungen gibt, sind diese preisunelastisch - das heißt, dass auch bei hohen Preisen die Nachfrage bestehen bleibt. Das ist während der Corona-Krise in den vergangenen Jahren deutlich geworden. Die Nachfrage nach Immobilien war stabil und stieg sogar wie in den Vorjahren weiter an. Die sogenannte "Immobilienblase" platzte nicht. Verbraucher, die sich angesichts der Wirtschaftskrise mit höheren Ausgaben für Lebensmittel- und Energiepreise und damit einhergehend auch mit höheren Miet- und Nebenkosten konfrontiert sehen, sorgen sich verständlicherweise um ihre finanzielle Zukunft. Selbst Ersparnisse drohen aufgrund der Inflation dahinzuschmelzen. Unter Umständen greift der ein oder andere sogar auf seine Rücklagen zurück, um aktuell steigende Mehrkosten finanziell zu stemmen. Vor diesem Hintergrund ist das Interesse nach einer krisenfesten Kapitalanlage für die Zukunft sehr groß. Eigentumswohnungen in einem modernen Wohnobjekt in attraktiver Lage können eine sinnvolle Geldanlage sein und für finanzielle Stabilität, beispielsweise im Alter, sorgen. Auswirkungen der Inflation auf Immobilien Immobilien gelten in Krisenzeiten oft als Inflationsschutz, schließlich steigt als Folge der Geldentwertung auch der Preis von Wohnungen oder Häusern. In diesem Zusammenhang ist häufig von einem Ausgleich der Geldentwertung durch die im Preis steigende Immobilie die Rede. Ob dies jedoch wirklich zutrifft, ist von vielen Faktoren abhängig. Entscheidend ist vor allem, wie die Immobilie genutzt wird, also ob es sich um eine selbst genutzte Immobilie handelt oder nicht. Auch der Zustand der Immobilie sowie die regionale Nachfrage spielen eine wichtige Rolle. Grundsätzlich gelten selbst genutzte und gut erhaltene Immobilien als recht inflationssicher. Wurde die Immobilie zum Beispiel mit einer langen Zinsbindung finanziert, kann sich die Inflation doppelt positiv auswirken. Einerseits bleibt der Nennwert der Schulden gleich und gleichzeitig sinkt durch die Geldentwertung der tatsächliche Wert der Schulden. In der Folge steigt der Wert der Immobilie. Bei finanzierten Mietimmobilien versuchen viele Eigentümer die steigenden Kosten durch höhere Mieten an die Mieter weiterzugeben. Auch hier können sich Vorteile für Wohnungseigentümer ergeben. Denn die Kreditsumme bleibt unverändert, während die erzielte Miete deutlich höher ausfällt und somit ein Kredit in einem kürzeren Zeitraum zurückbezahlt werden kann. Die AMADEUS Group über die Vorteile von Immobilien als Kapitalanlage Ein klares Argument für die Wahl einer Immobilie als Kapitalanlage mit der AMADEUS Group ist, dass es sich bei sorgsam ausgewählten Immobilien um eine recht inflationsgeschützte Anlage handelt. Zudem gibt es in vielen Regionen weiterhin eine hohe Nachfrage in Bezug auf Mietwohnungen. Das trifft beispielsweise auf den Ballungsraum Frankfurt am Main zu, in dem AMADEUS als eines der führenden Bauträgerunternehmen agiert. Die Gesellschaft betreut, verwaltet und vermietet im gesamten Rhein-Main-Gebiet über 4.000 Eigentumswohnungen. Zudem stellt die AMADEUS Group mit den Bauprojekten "AMADEUS 30 YEAR ANNIVERSARY 1991" und "AMADEUS4green" Wohnungen auf dem Immobilienmarkt bereit, die allen Ansprüchen an modernes Wohnen gerecht werden und mit einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung in einem attraktiven Wohnumfeld punkten. Gegenüber anderen Anlageformen haben Immobilien in Krisenzeiten zudem wesentliche Vorteile: Sie können über eine Bank finanziert werden und es gibt einen steten Bedarf, schließlich decken Wohnungen ein Grundbedürfnis, da jeder Mensch ein Dach über dem Kopf benötigt. Darüber hinaus ist der resultierende Gewinn nach 10 Jahren steuerfrei. Auch als Altersvorsorge können Eigentumswohnungen als Kapitalanlage weiterhin überzeugen, sei es bei der Vermögenssicherung oder durch dauerhafte Mieteinnahmen bei der Vermietung. Kundinnen und Kunden, die sich für den Immobilienerwerb interessieren, werden von der AMADEUS Group mit Expertise durch den gesamten Prozess des Immobilienkaufs begleitet: Von der Beratung, über die Suche nach einer passenden Eigentumswohnung bis hin zur Finanzierung und Vertragsabwicklung. Weiterhin können die Kunden anschließend auf Wunsch zusätzlich eine umfangreiche Betreuung ihrer Immobilie durch die Amadeus-Group nutzen. Dadurch haben Sie mehr Zeit für Familie, Beruf und Freizeit. Über die AMADEUS Group Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen. Pressekontakt: AMADEUS Marketing GmbH Robert-Bosch-Straße 16 65549 Limburg Telefon: 06431-9199-0 Telefax: 06431-9199-91 E-Mail: mailto:info@amadeus-group.de https://www.amadeus-group.de/ Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130721/5394345 OTS: AMADEUS Marketing GmbH