TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Dezember

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Dezember

TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Bertrandt, Jahreszahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 EUR: ACEA, Kfz-Neuzulassungen 11/22 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz 09:00 NOR: Norsk Hydro, Capital Markets Day 09:00 SWE: Ericsson, Capital Markets Day 10:00 DEU: Metro, Bilanz-Pressekonferenz 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt/M. 22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen DEU: Munich Re, Investor Day (IFRS 17) DEU: Volkswagen, Aufsichtsratssitzung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 11/22 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/22 03:00 CHN: Industrieproduktion 11/22 03:00 CHN: Sachinvestitionen bis 11/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/22 (detailliert) 08:45 FRA: Geschäftsklima 12/22 09:30 CHE: Notenbank-Entscheidung 10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:15 EUR: Notenbank-Entscheidung + 14.45 Pk 14:30 USA: Empire State Manufacturing Index 12/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenholfe (wöchentlich) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/22 15:15 USA: Industrieproduktion 11/22 16:00 USA: Lagerbestände 10/22 EUR: EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel USA: USA-Afrika-Gipfel in Washington endet, Washington SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Privatbank Julius Bär, Pressegespräch zu "Ausblick auf die Finanzmärkte 2023"

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi