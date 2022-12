US-Anleihen geben nach Fed-Aussagen moderate Gewinne ab

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach Aussagen der amerikanischen Notenbank Fed ihre moderaten Gewinne abgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) trat zuletzt bei 114,78 Punkten auf der Stelle. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,48 Prozent.

Auf ihrer Dezember-Sitzung hob die Fed den Leitzins wie überwiegend erwartet um einen halben Prozentpunkt auf 4,25 bis 4,50 Prozent an und verlangsamte damit ihr Zinserhöhungstempo - zuvor hatte sie den Leitzins viermal in Folge um je 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die Währungshüter haben aber offenbar nicht vor, ihren Kampf gegen die Inflation bald abzubrechen. Für 2023 signalisieren sie sogar mehr Zinsanhebungen als bislang. In den Jahren danach dürfte die Geldpolitik zwar gelockert werden. Den Prognosen zufolge deutet sich aber ein höheres Zinsniveau an, als die Notenbanker bislang in Aussicht gestellt hatten./gl/men