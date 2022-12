USA wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika massiv ausbauen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern in den kommenden Jahren massiv ausbauen. US-Präsident Joe Biden kündigte bei einem Afrika-Gipfel in der US-Hauptstadt Washington am Mittwoch umfangreiche Investitionen für den Ausbau von Straßen, Internet und erneuerbare Energien auf dem afrikanischen Kontinent an. Zudem wolle man Handelsbeziehungen mit Afrika deutlich verstärken. Die USA würden dazu gemeinsam mit dem neuen Sekretariat der afrikanischen kontinentalen Freihandelszone "eine historische Absichtserklärung" unterzeichnen, sagte er.

Biden sprach im Rahmen eines Wirtschaftsforums, an dem auch Führungskräfte aus dem Privatsektor von über 300 amerikanischen und afrikanischen Unternehmen teilnahmen. Der Termin ist Teil eines mehrtägigen Gipfels in Washington, zu dem Delegationen aus 49 afrikanischen Ländern und Vertreter der afrikanischen Union nach Washington angereist waren. Zahlreiche Staats- und Regierungschef aus Afrika nehmen an dem Gipfel teil./trö/DP/men