Aktien New York Eröffnung: Weitere deutliche Verluste wegen Geldpolitik

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Enttäuschung angesichts einer überraschend restriktiven künftigen US-Geldpolitik drückt an den New Yorker Aktienmärkten weiter auf die Stimmung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten hatte am Donnerstag derweil keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse.

Der Dow Jones Industrial büßte in der ersten Handelsstunde 2,00 Prozent auf 33 288,31 Punkte ein, womit sich die Abwärtsdynamik verschärfte. Bereits am Vortag hatte der Leitindex mit Verlusten auf die Aussagen der Notenbank Fed reagiert. Auch die anderen wichtigen Aktienindizes knüpften an ihre schwache Vortagsentwicklung an: Der marktbreite S&P 500 sank um 2,11 Prozent auf 3911,18 Punkte. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 , der viele besonders zinssensible Werte aus dem Technologiesektor enthält, ging es um 2,54 Prozent auf 11 442,37 Punkte bergab./gl/jha/