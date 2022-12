Dax schwächer nach US-Zinserhöhung

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Leitzinserhöhung in den USA und vor der Zinsentscheidung für Europa tendiert der Aktienmarkt schwächer. Der deutsche Leitindex Dax sank im frühen Handel um 1,00 Prozent auf 14.316,34 Punkte. Der MDax büßte 0,97 Prozent auf 25.623,33 Zähler ein und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor gut ein Prozent an Wert.

Der Schwung, mit dem der Dax vor zwei Tagen nach den jüngsten US-Inflationsdaten noch bis auf 14.675 Punkte gestiegen war, ist nun nicht mehr vorhanden.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte erhöht, zugleich weitere Zinsanhebungen angekündigt und die Märkte zudem darauf eingestellt, dass im Jahr 2023 noch nicht mit Zinssenkungen zu rechnen sei. Hintergrund ist die immer noch sehr hohe Inflation, mit der sich auch die Europäische Zentralbank (EZB) auseinandersetzen muss. Deshalb rückt nun am Donnerstag deren Zinsentscheid in den Fokus, ergänzt durch jene in der Schweiz, in Großbritannien und in Norwegen.