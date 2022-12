EZB berät über weiteren Zinsschritt und Pläne zum Bilanzabbau

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im Kampf gegen die ausufernde Inflation aus Sicht von Volkswirten heute wahrscheinlich die vierte Zinserhöhung in Folge beschließen.

Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beraten an diesem Vormittag auf ihrer Zinssitzung in Frankfurt den Experten zufolge darüber, ob sie nach den Jumbo-Zinserhöhungen um 0,75 Prozentpunkte im September und Oktober nun auf eine weniger aggressive Gangart umschalten sollen. Die Ökonomen rechnen mit einem etwas kleineren Schritt um 0,50 Prozentpunkte. Damit würde die EZB dem Beispiel der Fed folgen, die am Mittwoch auf ihrem Zinserhöhungskurs einen Gang runtergeschaltet hat. Zudem wird erwartet, dass die EZB heute Pläne zum Abbau ihrer billionenschweren Notenbankbilanz vorstellen wird.

Die Euro-Wächter hatten sich im Juli von ihrer jahrelangen ultralockeren Geldpolitik verabschiedet und die Zinsen erstmals seit 2011 angehoben. Es folgten in rascher Abfolge weitere Schritte im September und im Oktober, so dass der Leitzins momentan bei 2,00 Prozent liegt und der für die Finanzmärkte wichtige Einlagensatz bei 1,50 Prozent.

Mit Spannung wird erwartet, was die Euro-Wächter zum in Aussicht gestellten Abbau ihrer massiven Anleihenbestände in der Bilanz mitteilen werden. Diese sind im Zuge jahrelanger Anleihen-Kaufprogramme auf rund fünf Billionen Euro angeschwollen. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat für einen Start des Bilanzabbaus bereits im ersten Quartal 2023 plädiert, andere Währungshüter favorisieren eher einen späteren Beginn. Investoren erhoffen sich außerdem Hinweise dazu, wieweit die EZB die Zinsen noch anheben wird und wie das Zusammenspiel von Zinsschritten und Bilanzabbau gestaltet werden soll. Der Zinsentscheid der EZB wird um 14.15 Uhr erwartet. Um 14.45 Uhr will sich Lagarde dann auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten stellen.

