Niederlande bestellen iranischen Botschafter ein

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande bestellen den iranischen Botschafter ein, nachdem der Iran zwei zum Tode verurteilte systemkritische Demonstranten hinrichten lassen hat. Das kündigte Außenminister Wopke Hoekstra am Donnerstag an und folgte damit einem Parlamentsantrag, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. "Wir alle sehen, welche schrecklichen Dinge dort geschehen", sagte Hoekstra. "Mutige Frauen und Männer, die dort auf die Straße gehen, und gleichzeitig ein sehr hartes Vorgehen des Regimes mit den schrecklichsten Geschichten, bis hin zu Hinrichtungen von Demonstranten. Das ist absolut inakzeptabel", so der Minister.

Hoekstra wolle den Botschafter um eine Erklärung bitten und auch die "Abscheu über die Vorgänge im Iran zum Ausdruck bringen". Der Minister sprach sich demnach auch für härtere Sanktionen gegen den Iran aus, ohne diese zu präzisieren. Man wolle nicht, dass Betroffene sich auf Sanktionen vorbereiten und etwa Geld wegschleusen könnten, sagte ein Ministeriumssprecher.

Auslöser der landesweiten Proteste im Iran war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie starb am 16. September im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Zehntausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem./evs/DP/men