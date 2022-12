Silberpreis verliert 3,50 Prozent – Fed-Sitzung sorgt für Unbehagen

Die US-Notenbank Federal Reserve hat wie erwartet am Mittwochabend das Zinslevel um 50 Basispunkte nach oben korrigiert und damit das Tempo im aktuellen Zinserhöhungszyklus gedrosselt. Am Donnerstag müssen Anleger die jüngsten Aussagen durch Fed-Chef Jerome Powell zunächst verarbeiten.

Der Silberpreis büßt gegenüber dem Vortag rund 3,50 Prozent seines Wertes auf rund 23 Dollar je Einheit ein.

Fed nimmt Fuß vom Zinsgaspedal – will aber an strikten Kurs festhalten

Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks dürften die gestrige Notenbanksitzung des US-Währungshüters mit gemischten Gefühlen betrachtet haben. Auf der einen Seite hatte die Fed erwartungsgemäß das Zinslevel um weitere 0,50 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent angehoben. Auf der Gegenseite will sie dem Kampf gegen die grassierende Inflation weiterhin treu bleiben.

„Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt ist“, so Powell auf der Pressekonferenz am gestrigen Mittwochabend.

Insgesamt rechnet die Fed im Mittel mit einer Inflationsrate in Höhe von 5,6 Prozent für das Jahr 2022. Diese Prognose könnte darauf hindeuten, dass die Teuerungsdynamik nachlässt.

Im November lag die Inflation bei 7,1 Prozent.