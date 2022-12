APPLE - Neues Jahrestief noch in diesem Jahr?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 136,500 $ (Nasdaq)

Seit dem Allzeithoch bei 183,03 USD aus dem Januar dieses Jahres befindet sich die Aktie von Apple in einer dreiteiligen Korrektur (sog. "Flat"). Der dritte Teil dieser Trendphase konnte bislang am 76,4 %-Projektionslevel der ersten großen Verkaufswelle von Januar bis Mitte Juni gestoppt werden. Oberhalb dieser Marke, die bei 134,90 USD liegt und in den letzten Wochen insgesamt dreimal verteidigt wurde, bildete sich seit Oktober eine Dreiecksformation, die eigentlich das Zeug hätte, eine bullische Trendwende einzuleiten.

Bullen haben ihre Chance fast schon vergeben

Allerdings ist der Abverkauf der letzten drei Handelstage derart heftig, dass mindestens mit einem kurzen Bruch der Unterseite der Formation bei 134,37 USD und einem weiteren Test des Tiefs aus dem Juni bei 129,04 USD auszugehen ist. Knapp darunter verläuft bei 126,67 USD das langfristige 38,2-Retracement der gesamten Rally seit 2019 und könnte den Bären kurz Einhalt gebieten. Sollte diese Marke im weiteren Verlauf ebenfalls durchschritten werden, sind weitere Abgaben bis 122,0 und 118,00 USD zu erwarten. Auf diesem Niveau wären die wichtigsten Kursziele der Korrekturphase abgearbeitet und entsprechend mit einer deutlichen Erholung bzw. sogar mit der Wiederaufnahme des Aufwärtstrends zu rechnen.

Sollte es den Bullen dagegen gelingen, schon bei Kursen knapp unter dem Novembertief eine frühzeitige Erholung einzuleiten, müsste mindestens die 145,00-USD-Marke gebrochen werden, damit sich eine nachhaltige Erholung in Richtung 151,74 und 157,50 USD entwickeln könnte.

Apple Chartanalyse (Tageschart)

