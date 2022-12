Biden will Ernährungs-Partnerschaft mit Afrikanischer Union

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts der Ernährungskrise in Teilen Afrikas wollen die Vereinigten Staaten eine strategische Partnerschaft mit der Afrikanischen Union eingehen. "Wir schließen uns zusammen, um ein widerstandsfähigeres Lebensmittelsystem zu schaffen und die Art und Weise zu verbessern, wie Gemeinschaften ihre eigenen Lebensmittel anbauen, verkaufen und kaufen können", sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag zum Ende eines Gipfels mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs in Washington.

Dazu gehörten auch Investitionen in Infrastruktur, die eine nachhaltige Ernährungssicherheit fördere, sowie Verbesserungen bei der Bewässerung oder bei der Lagerung von Getreide. Man arbeite auch mit dem Privatsektor zusammen, um Investitionen unter anderem in Düngemittel auszuweiten.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Klimakrise, steigende Energiepreise sowie Konflikte, vor allem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, hatten globale Versorgungsketten unterbrochen und die weltweiten Lebensmittelpreise drastisch ansteigen lassen. Der Ukraine-Krieg und blockierte Lieferungen von Millionen Tonnen Getreide haben das Risiko von Hungersnöten am Horn von Afrika weiter erhöht. Vor allem in Somalia sind wegen einer beispiellosen Dürre Millionen Menschen vom Hungertod bedroht./scb/DP/zb