Bundesbank - Deutsche Wirtschaft fällt in die Rezession

Deutschland rutscht nach Einschätzung der Bundesbank aufgrund der Energiekrise und der hohen Inflation in eine Rezession.

Einen schweren Konjunktureinbruch erwartet Bundesbank-Präsident Joachim Nagel aber nicht, wie er am Freitag in Frankfurt zu den neuen halbjährlichen Prognosen der deutschen Notenbank erklärte. "Die Wirtschaftsleistung dürfte zwar zunächst schrumpfen, ab der zweiten Jahreshälfte 2023 erwarten wir jedoch eine allmähliche Erholung", erklärte er. Insgesamt sei für das kommende Jahr aber ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um kalenderbereinigt 0,5 Prozent zu erwarten. Noch in ihrer Juni-Prognose hatte die Bundesbank ein Plus von 2,4 Prozent für 2023 veranschlagt. Aber der vollständige Stopp russischer Gaslieferungen, eine schwächere Auslandsnachfrage sowie höhere Finanzierungskosten dämpften die Entwicklung.

Die Haushalte könnten wegen der hohen Inflation weniger konsumieren. Dies bekämen etwa der Einzelhandel und das Gastgewerbe zu spüren. Besonders belasteten die hohen Energiekosten die energieintensiven Industrien wie etwa die Chemie- oder die Glasindustrie. Dies dämpfe auch die Exporte. Zudem würden die Auftragseingänge aus dem Ausland tendenziell seit einiger Zeit sinken. Für das laufende Jahr rechnet die Bundesbank nun mit einem Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent. Noch im Juni war ein Plus von 1,9 Prozent erwartet worden. Für 2024 wird mit einem Wachstum von 1,7 (Juni-Prognose: 1,8) Prozent gerechnet. 2025 werde die Wirtschaftsleistung dann voraussichtlich um 1,4 Prozent zulegen.

Nach Einschätzung der Bundesbank-Experten verschärft die Energiekrise die Inflation. Sie erhöhten für dieses und die kommenden Jahre ihre Inflationsvoraussagen. Die Bundesbank geht für das laufende Jahr nun von einer Teuerung von 8,6 Prozent aus statt von 7,1 Prozent wie noch in der Juni-Prognose. Für 2023 wird ein Anstieg der Lebenshaltungskosten von 7,2 (4,5) Prozent und für 2024 von 4,1 (2,6) Prozent erwartet. Für 2025 rechnet die Bundesbank dann mit einer Inflation von 2,8 Prozent. Damit würde die Teuerungsrate in Deutschland auch noch in drei Jahren klar über dem mittelfristigen Ziel der Europäische Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegen.