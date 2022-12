DAX: Index ist endlich eingeknickt!

Der Donnerstag war zweifelsfrei ein sehr düsterer Tag für die Finanzmärkte, praktisch alle Assetklassen haben unisono deutlich nachgelassen, auch vermeintlich sichere Häfen konnten sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen. Der Deutsche Aktienindex DAX verlor 474 Punkte bzw. 3,28 Prozent an Wert.

Mit dem gestrigen Kursmassaker an der Frankfurter Börse verlor der DAX zudem ein wichtiges Standbein, nämlich den Support bei rund 14.000 Punkten. Damit steuert das Barometer nun auf seine größeren Unterstützungen gelegen um die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 13.750 und 13.873 Punkten zu.

An eine rasche Erholung der Aktienmärkte ist derzeit nicht zu denken, hierfür üben die Notenbanken viel zu großen Druck aus. Am Donnerstag haben gleich vier Notenbanken ihre Zinsen erneut angehoben, darunter die EZB, SNB, BoE und die Norges Bank. Außerdem begrenzt die Widerstandszone zwischen 14.709 und 18.818 Punkten ein Weiterkommen des heimischen Leitbarometers.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Baugenehmigungen aus Deutschland per Oktober auf der Agenda, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr werden Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor Frankreichs, Deutschlands und der EWU kommuniziert. Die endgültigen Verbraucherpreise für den Euroraum aus November werden um 11:00 Uhr gemeldet, unmittelbar gefolgt vom Handelsbilanzsaldo der Europäer per Oktober.