DAX Wochenausblick: Zinssorgen dominieren– Weihnachtsrally nicht in Sicht

Die Aussicht auf weiterhin global steigende Kapitalmarktzinsen dürfte auch in der kommenden Woche Thema auf dem Frankfurter Börsenparkett bleiben.

Die Ergebnisse der Fed- und EZB-Sitzung ist für Börsianer offensichtlich eine schwer verdauliche Kost. Auch für das Jahr 2023 haben die Währungshüter Zinsschritte in Aussicht gestellt.

Von dem Gedanken einer potenziellen Weihnachtsrallye müssen sich Anleger womöglich verabschieden. Viele Anleger könnten zudem ihre Bücher bereits zugeklappt haben. Für Impulse dürfte womöglich jedoch das im Fachjargon sogenannte „Window-Dressing“ sorgen.

DAX gibt 14.000-Punkte-Marke wieder ab – Wirtschaftsdatenkalender bleibt vor Weihnachten überschaubar

Angesichts der wieder an Fahrt aufnehmenden Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks hat der DAX am Freitag die 14.000-Punkte-Marke wieder preisgeben müssen. Somit notiert am Nachmittag auf Wochensicht ein Minus von rund drei Prozent auf der Kurstafel.