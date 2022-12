DAX zum Verfallstag deutlich schwächer, Evotec und Adobe mit News, Volkswagen vor Sonderdividende

Der DAX hat bereits am Donnerstag die 14.000er-Marke unterschritten und ist in diesem Momentum weiter abwärts gerutscht. Zum Mittag stehen wir bei 13.850 Punkten und blicken auf den Verfall von Optionen und Futures in der Mittagszeit.

Über die Gründe und Szenarien sprechen wir mit unserem Händler Björn ausführlich und haben dabei auch die Quartalszahlen von Adobe mit im Programm. Das Unternehmen reagierte positiv auf das Zahlenwerk aus der Nachbörse gestern.

Volkswagen steht vor einer Sonderdividende, die in Höhe von rund 19 Euro dann aber erst im Januar an alle Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Damit ist die Aktie rechnerisch auf einem neuen Jahrestief für Montag, wenn die Aktionäre dem heute auf der außerordentlichen Hauptversammlung zustimmen. Was heißt dies für die Derivate auf die Aktie?

Dritter Wert in der Analyse ist die Evotec. Hier gibt es zwar Fortschritte in der Zusammenarbeit mit dem großen Partner, aber der Aktienkurs notiert weiter sehr nah am Jahrestief. Kommt es dennoch zu einer Erholung in Folge dieser topaktuellen News?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Über Depots und Value-Titel sprechen wir am Freitagabend übrigens.

