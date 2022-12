Deutsche Anleihen weiter im Abwärtssog

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag ihre Vortagsverluste ausgeweitet und sind deutlich gefallen. Am Abend sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,85 Prozent auf 137,40 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,16 Prozent.

Nach wie vor belastet die Aussicht auf weiter steigende Zinsen die Staatspapiere. Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) steigende Leitzinsen für das kommende Jahr signalisiert. Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde deuten darauf hin, dass die Notenbank die Zinsen stärker erhöhen wird, als bisher am Markt erwartet worden war. Auch die US-Notenbank Fed hat in dieser Woche ein rascheres Straffungstempo für kommendes Jahr signalisiert.

Konjunkturdaten vom Tage gaben im Wesentlichen das bekannte Bild wieder: Die Unternehmensstimmung im Euroraum hellte sich von niedrigem Niveau auf aus, während die Inflation auf hohem Niveau nachgab. Aktuell rechnen viele Beobachter mit einer milden Rezession im Winterhalbjahr bei moderat rückläufigen Inflationsraten./bgf/zb