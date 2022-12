EQS-News: Börse Hannover wählt neuen Börsenrat

Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): Sonstiges

Börse Hannover wählt neuen Börsenrat



Hannover, 16. Dezember 2022 - Der neue Börsenrat der Börse Hannover für die Amtsperiode 2023 bis 2025 steht fest. Bei der heutigen konstituierenden Sitzung wurde Jörg Frischholz, Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale, erneut zum Vorsitzenden gewählt. Matthias Battefeld, Mitglied des Vorstandes der Hannoversche Volksbank eG, und Clemens Jungsthöfel, Mitglied des Vorstandes der Hannover Rück SE, übernehmen die Stellvertretung.

Der Börsenrat ist u. a. für die Bestellung und Überwachung der Geschäftsführung sowie den Erlass der wichtigsten Regelwerke, wie die Börsen-, Entgelt- und Gebührenordnung, zuständig und stellt das zentrale Organ der Börse Hannover dar. Das Gremium besteht aus 25 Mitgliedern und setzt sich aus Vertretern von Kreditinstituten, Skontroführern, Versicherungen sowie Unternehmen zusammen, deren Wertpapiere an der Börse Hannover zugelassen sind:

Der Börsenrat Hannover 2023 bis 2025 Vorsitzender Jörg Frischholz Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale Stv. Vorsitzende Matthias Battefeld Mitglied des Vorstandes der Hannoversche Volksbank eG Clemens Jungsthöfel Mitglied des Vorstandes der Hannover Rück SE Weitere Mitglieder Ralf Ebert Direktor der Sparkasse Hannover Prof. Dr. Marc

Hansmann Mitglied des Vorstandes der enercity AG Thomas Hartmann Niederlassungsleiter der Commerzbank AG - Hannover Markus Heidler Head of Investor Relations der Salzgitter AG Dr. Alexander Hildner Bereichsleiter/Divisional Head Firmenkundengeschäft Nord und Ost der DZ Bank AG Kai Jordan Mitglied des Vorstandes der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Mathias Kiep Mitglied des Vorstandes, CFO der TUI Group Michael Kiesewetter Vorsitzender des Vorstandes der Investitions- und Förderbank Niedersachsen Petra Kirchhoff Leiterin Unternehmenskommunikation und Investor Relations der Sartorius AG Thomas Ladage Head of Treasury & Risk Management der KWS SAAT SE & Co. KGaA Gerrit Neske Leiter der Niederlassung der ODDO BHF Aktiengesellschaft - Hannover Iljana Raute Leiterin Marktregion Niedersachsen Corporates der UniCredit Bank AG Martin Schilling Leiter Geschäftsstelle Private Banking des Bankhauses M.M. Warburg & CO Christoph Schmitz Persönlich haftender Gesellschafter der Bankhaus C. L. Seeliger KG Michael Schnebeck Mitglied der Geschäftsführung der Deutsche Bank AG Filiale Hannover Stefan Scholz Leiter Finance & Treasury der Continental AG Dirk Schwingel Mitglied des Vorstandes der Viscom AG Dr. Julia Stolpe Leiterin Asset Management der Volkswagen AG Sabine Tegtmeyer-Dette Staatssekretärin des Niedersächsischen Finanzministeriums Dr. Axel von der Ohe Stadtkämmerer der Landeshauptstadt Hannover Alexander Richard von

Vietinghoff-Scheel Rechtsanwalt der Kanzlei Vietinghoff-Scheel Jana Desirée Wunderlich Leiterin Kapitalanlagen der Hannoversche Kassen

Über die Börse Hannover

Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Börse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX -Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des EuroStoxx50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.

Zudem liegt ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover in der Initiierung von Indizes. Im Bereich Nachhaltigkeit lancierte sie den Global Challenges Index (GCX) und den GCX Emerging Markets (GCX EM) in Zusammenarbeit mit ISS ESG und den Global Ethical Values Index (GEVX) mit MSCI Research. Zum Bereich Regionalität gehört der NISAX20, der die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen widerspiegelt.

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de .



Die Börse Hannover erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



