META PLATFORMS - Aktie verkaufen?

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 116,150 $ (Nasdaq)

Wenn eine Aktie mehr als 75 % an Wert verliert, ist das für Investoren eine Katastrophe, oder? Das hängt immer von der Perspektive ab. Natürlich wird sich jeder Investor über solche Verluste ärgern, aber je nachdem, zu welchen Kursen man eingestiegen ist, fällt das Fazit höchst unterschiedlich aus. In der Meta-Plattforms-Aktie möchte man definitiv nicht in den vergangenen zwölf Monaten gekauft haben. Das Investment würde teils tief in den roten Zahlen stecken. Wer hingegen Meta Plattforms bereits seit zehn Jahren hält, nennt immer noch eine Rendite von über 550 % sein Eigen. Für beide Seiten gilt jedoch, dass es Wahnsinn ist, was in der Aktie historisch gesehen ablief. Was für eine Volatilität!

Der langfristige Chart zeigt, wer im großen Bild das Sagen hat. Kurzfristig kam es ab Anfang November aber auch in der Meta-Plattforms-Aktie zu einer Erholung. Aber bereits ab Mitte des Monats verlor diese an Schwung und zuletzt stellte sich der Preisbereich um 125 USD als Widerstand heraus. Auch in dieser Woche prallten die Kurse nach unten ab.

Richten wir den Blick nach vorne, dürften die nächsten Tage spannend werden. Einerseits ist die Erholung noch intakt, gleichzeitig aber auch gefährdet. Der Widerstandsbereich um 125/127 USD muss nachhaltig überwunden werden, um weiteres Potenzial in Richtung 143/145 USD freizumachen. Dabei darf sich die Aktie maximal einen kurzen Rutsch auf und unter 108 USD erlauben. Können dort die Käufer nicht schnell kontern, könnte die nächste Verkaufswelle mit einem neuen Tief folgen.

Fazit: Im aktuellen Preisbereich würde ich die Meta-Plattform-Aktie nur widerwillig neu in mein Depot legen wollen. Die Bullen sind zwar nicht gänzlich chancenlos, das Risiko hat jedoch zugenommen.

Meta Platforms Inc

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)