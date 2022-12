Oberleitungsschaden bei Dortmund sorgt für Störungen im Bahnverkehr

DORTMUND (dpa-AFX) - Wegen eines Oberleitungsschadens bei Dortmund wird es nach Angaben der Deutschen Bahn voraussichtlich noch bis zum Freitagabend zu zahlreichen Zugverspätungen kommen. Betroffen seien vor allem Fernzüge in Richtung Hamburg und Hannover, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Sie würden nach Möglichkeit großräumig umgeleitet. Im Nahverkehr fielen eine Reihe von Zügen aus oder würden ebenfalls umgeleitet.

Nach Angaben des Sprechers hatte ein ICE am Mittag kurz nach Verlassen des Dortmunder Hauptbahnhofs die Oberleitung beschädigt. Der Zug wurde in den Bahnhof zurückgezogen, so dass die Passagiere nach knapp zwei Stunden aussteigen konnten. Die Oberleitung sei aber so stark beschädigt, dass die Reparatur längere Zeit dauern werde. Reisende sollten sich im Internet oder in der Bahn-App informieren./pa/DP/mis