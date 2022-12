Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Kernfusion

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zur Kernfusion:

"Das heißt aber noch lange nicht, dass man Kernfusion nicht weiter verfolgen sollte, nach Möglichkeit sogar mit mehr Effizienz als bislang. Mit Kohle, Öl und Gas muss aus Klimaschutzgründen so schnell wie möglich Schluss sein. Atomkraft möchte man hierzulande aber nicht mehr wegen der Risiken, was eine legitime Entscheidung ist. Allein mit heimischer erneuerbarer Energie kann sich Deutschland aber nicht versorgen, dafür fehlt der Platz. Natürlich kann und sollte man grünen Wasserstoff importieren. Aber es kann gut sein, dass man in Zukunft dankbar ist für eine weitere Option. Dagegen sein kann man immer. Aber warum nicht mal dafür?"/al/DP/men